Ilfattoquotidiano.it - Cosa regalare a Natale a chi ha già tutto? Spazzolino, dentifricio e collutorio d’oro sono la nuova frontiera del lusso (ad un prezzo inaspettato)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mattino ha l’oro in bocca, per davvero. Per trasformare il proverbio in realtà è arrivato il kit per l’igiene orale .a base. Sì, esatto: esistono dentifrici, spazzolini e collutori che sfruttano le proprietà del metallo prezioso per la cura dei denti. Se vi sembra assurdo, pensateci: possiamo arredare il nostro bagno con raffinate saponette o eleganti dispenser in vetro, ma nel bicchiere accanto al lavandino mettiamo, quasi sempre, unoin plastica. Perché non dare anche all’igiene orale la stessa importanza che diamo alla cura della pelle? Da questa domanda è nato Aurezzi, brand approdato in Italia in esclusiva grazie a Mazzolari, storica profumeria milanese. “C’era un gap nel mercato – spiegano Joakim Grip e Alexander Ruckemann, co-fondatori del brand, intervistati da FQMagazine – esiste una versione didello shampoo, del sapone, del make up, ma l’igiene orale si riduce a noiosi dentifrici in confezioni di plastica.