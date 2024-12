Oasport.it - Calcio femminile, esame di maturità per l’Italia di Soncin in amichevole contro la Germania

Sarà undi, per la Nazionale italiana di, la sfidaladi oggi (ore 20.30 in tv su RaiSport HD) a Bochum. Sul rettangolo verde del Ruhrstadion, le azzurre vorranno dare un seguito agli ottimi risultati ottenuti nelle qualificazioni negli Europei e nei “friendly match“, come a Vicenzale campionesse del mondo della Spagna.Undicesimo impegno del 2024 per le giocatrici della Nazionale e Andreaha deciso di aprire anche ad altre calciatrici che si sono messe particolarmente in luce in questa fase della stagione. In quest’ottica va letta la mancata convocazione di Cristiana Girelli, che tanto bene sta facendo nella Juventus, e le presenze del portiere Matilde Copetti, tra le protagoniste del grande avvio di stagione del Parma (capolista del campionato cadetto con solo tre reti subite), del difensore della Lazio Federica D’Auria e della centrocampista del Como Nadine Nischler, top scorer della Serie A con 6 gol in 10 presenze.