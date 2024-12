Ilveggente.it - Bye bye Alicante: sonno a 5 stelle per Jannik Sinner

Leggi su Ilveggente.it

vola a Dubai per svolgere la sua off season: ecco dove soggiornerà.I suoi colleghi hanno scelto le Maldive, o comunque altre isole di lusso in cui ci fossero le condizioni per staccare definitivamente la spina. Avrebbe potuto farlo anche lui, ma in effetti proprio non ce lo vediamoa rotolarsi nella sabbia bianca e a fare il bagno nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano.Bye bye: lusso a 5per(Instagram) – Ilveggente.itLui è cresciuto in mezzo ai monti ed è lì che, in genere, fa ritorno quando tutti gli appuntamenti del Tour sono ormai archiviati. Non quest’anno, però. Stavolta ha deciso di recarsi direttamente a Montecarlo, dopo la premiazione a Malaga per la Coppa Davis. Da lì si concederà una tappa a Milano, per il Gala che la Fitp ha organizzato per le due Nazionali azzurre, per poi volare alla volta degli Emirati Arabi.