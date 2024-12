Inter-news.it - Bove ma non solo: da Antognoni a Eriksen. I drammi sfiorati – TS

Daad, daa Lockyer:ma anche purtroppo chi non ce l’ha fatta, come Curi e Morosini. Una lunga lista disul campo da calcio.MA NON– Fiorentina-Inter è stata scossa dal malore di Edoardo(il bollettino medico). A Firenze molti tifosi hanno rivissuto quel 22 novembre 1981, quando durante Fiorentina-Genoa il capitano, Giancarlo, al minuto 55? fu colpito alla testa dal portiere ligure Silvano Martina dopo un durissimo scontro di gioco: il suo cuore si fermò per circa 30 secondi, nello stadio calò il silenzio, i compagni in lacrime. Stesse scene di ieri, come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport. Daa Christian: il giocatore danese fu colpito da un infarto in campo mentre giocava con la sua nazionale agli Europei del 2021.