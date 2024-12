Ilfogliettone.it - Ape Piaggio: un simbolo italiano trasferito in India

La storica Ape, il celebre motocarro a tre ruote, non sarà più prodotto nello stabilimento di Pontedera (Pisa) dopo 76 anni di attività. La produzione dell'Ape sarà trasferita esclusivamente in, dove verrà realizzata per il mercato locale, caratterizzato da normative di sicurezza e inquinamento meno severe rispetto a quelle europee.Motivi della decisioneLa decisione di fermare la produzione in Italia è stata comunicata ai delegati Rsu nelle scorse settimane. Tra i motivi principali vi sono:Normative di Sicurezza: Per adeguare l'Ape agli attuali standard di sicurezza, come l'introduzione di airbag e sistemi di frenata assistita, sarebbero necessari significativi investimenti in ricerca e innovazione. Tuttavia, ciò comporterebbe costi elevati rispetto ai volumi di vendita attuali, che sono diminuiti drasticamente.