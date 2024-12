Ilrestodelcarlino.it - Vismara, soltanto un punto. La Vigor rimonta e poi tiene

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

castelfidardo 12008: Melchiorri, Nicolini, Beninati, Morani (41’ s.t. Harrach), Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (36’ s.t. Carnaroli G.), Letizi, Renzi, Gaudenzi (31’ s.t. Mazzari), Pistola. All. FulginiCASTELFIDARDO: Lombardi, Garofolo (34’ s.t. Ascani), Perna, David Nasif, Valler, Corneli, Ballarini, Mosca (41’ s.t. Luque), Stampella (26’ s.t. Storani) Terrè, Barigelli (42’ s.t. Pasqualini). All. Malaventa. Arbitro: Domizi di Macerata. Reti: 5’ p.t. Gaudenzi (V), 26’ p.t. Mosca (V.C). Un’arcignaCastelfidardo costringe al pari i pesaresi in un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Fischio d’inizio e ilsblocca il risultato al 5’: Beninati che serve un assist invitante a Gaudenzi che appena dentro l’area fa partire un tiro all’incrocio sul quale nulla può Lombardi.