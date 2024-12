Terzotemponapoli.com - Vanoli a DAZN: “Sconfitta amara, ma la squadra ha dato tutto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il tecnico granata commenta la partita con il Napoli e sottolinea gli aspetti su cui la suadeve migliorare.Dopo laper 1-0 contro il Napoli, Paolo, allenatore del Torino, ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di. Sebbene il risultato finale non abbia soddisfatto l’allenatore,ha voluto evidenziare alcuni aspetti positivi della partita, esprimendo soddisfazione per la prestazione, ma al contempo riconoscendo le lacune da colmare.La prestazione, non il risultato“Non sono contento del risultato, ma della grande prestazione dei ragazzi”, ha dichiarato. L’allenatore granata ha ribadito che l’obiettivo era quello di fare una partita di un certo tipo e che, purtroppo, il risultato non ha rispecchiato gli sforzi compiuti in campo.