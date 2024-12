Bergamonews.it - Troppa nebbia a Caravaggio: rinviata la partita dell’Atalanta Under 23

La fittache ha letteralmente coperto la Bassa bergamasca nella giornata di sabato 30 novembre non ha risparmiato nemmeno, dove si sarebbe dovuta giocare la sfida valevole per il campionato di Serie C tra Atalanta23 e Union Clodiense.A causa della fitta coltre di, che ha reso impossibile lo svolgimento della, il match – che si sarebbe dovuto giocare alle 17.30 – è stato rinviato a data da destinarsi a causa della scarsa visibilità. Si attende ora di capire quando i nerazzurri potranno recuperare lavisto che, a calendario, c’è già la sfida col Padova, programmata per mercoledì 4 dicembre alle ore 20.Un paio d’ore prima, in quel di Zanica, si è invece giocata la sfida tra AlbinoLeffe e Lecco, con il match disputato allo Stadium che si è concluso con il risultato di 0-0.