Ilgiorno.it - Tre furti in contemporanea: ladri in azione a Pieve Porto Morone, San Damiano al Colle e Mortara

Pavia, 1 dicembre 2024 - Diverse batterie dihanno colpito quasi inin tre diverse zone della provincia. Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 novembre, sono infatti state prese di mira tre abitazioni, tutte case indipendenti, sempre approfittando della momentanea assenza dei proprietari. A, in via Case Basse, i malviventi sono entrati forzando la finestra di una camera da letto. Erano anche attrezzati con un flessibile, con cui hanno tagliato la cassaforte, che però era vuota. E si sono così dovuti accontentare di portare via solo alcuni oggetti di bigiotteria trovati nei cassetti, per un valore scarso, certo inferiore ai danni provocati nell'abit. Quando i padroni di casa sono rientrati hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stdi Chignolo Po, della Compagnia di Stradella.