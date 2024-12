Talmassons-Cuneo oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la decima giornata di andata diA1di. Dopo aver strappato un punto a Novara nell’ultimo turno, la squadra di Leonardo Barbieri va a caccia della seconda vittoria stagionale davanti al proprio pubblico per continuare a salire. D’altro canto, le piemontesi di coach Lorenzo Pintus, penultime in classifica con un solo punto di distacco dalle friulane, hanno l’occasione di guadagnare una posizione e non vogliono di certo farsela sfuggire. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 1° dicembre al Palazzetto Dello Sport di Latisana. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra CdaFvg e Honda Oliverodella massimadel campionato italiano.