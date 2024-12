Liberoquotidiano.it - Spagna: Sánchez rieletto segretario generale del Psoe

Madrid, 1 dic. (Adnkronos/Dpa) - Il primo ministro spagnolo Pedroè statodel Partito socialista operaio spagnolo (), durante il congresso del partito di centrosinistra che si è tenuto oggi a Siviglia. Sanchez ha ottenuto il 90% dei voti dai delegati e diversi importanti politici del, compresi i leader delle regioni autonome spagnole come Castilla-La Mancha e Catalogna.è alla guida del partito da un decennio ed è la quarta volta che viene eletto. Alla conferenza del partito, ha espresso la convinzione che ilvincerà le elezioni generali spagnole del 2027. In quelle anticipate del luglio 2023, il partito è arrivato secondo dietro al conservatore Partito popolare (Pp). Tuttavia,è riuscito a raccogliere voti sufficienti per essere eletto primo ministro e ora guida un governo di minoranza con l'alleanza di sinistra Sumar.