Silvia, chi è la sorella minore di Laura Pausini: "Lei è il mio braccio destro, il mio pilastro"

è lanonchédi(che più volte ha parlato del suo rapporto speciale con lapiù piccola). Ecco cosa c’è da sapere su di lei, dalla carriera alla vita privata, passando per le curiosità e il tragico incidente d’auto che l’ha vista protagonista nel 2010., chi è ladi, ladi, è nata il 25 gennaio a Solarolo.l’ha presentata ai suoi follower su Instagram proprio nel giorno del suo compleanno, nel 2019, accompagnando una splendida foto in bianco e nero a una didascalia che dice tutto sul loro rapporto:“è miaè il regalo più grande che mi hanno fatto i miei genitori il 25 gennaio di qualche anno fa. “Da adesso non sei più sola.” ero piccola, ma questo è ciò che mi ricordo del momento in cui l’ho conosciuta.