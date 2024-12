Ilrestodelcarlino.it - Si accende la magia, chilometri di luminarie. Che la festa cominci

Ore 17. E luce fu. Ieri pomeriggio si sono accese le luci per le feste di Natale a Ferrara: si tratta di 130die alcune suggestive scenografie luminose, che a sorpresa hanno illuminato Piazza Ariostea, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica e la Rotonda Foschini. Ferrara si prepara così a dare avvio a un ricco palinsesto di eventi in occasione delle festività natalizie, partito appunto oggi con l’accensione dellee che riempirà di eventi il centro storico, e non solo, fino alla vigilia. Ad arricchire la, anche i 7 alberi accesi, sempre a partire dalle 17. Il comparto cittadino coinvolto è quello delle vie Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Cairoli e Adelardi, con oltre 40 attività aderenti e 7 alberi di Natale a impreziosire le strade del passeggio.