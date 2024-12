Dilei.it - Serena Brancale, chi è la cantante di Baccalà a Sanremo 2025

Eclettica, spiritosa, irriverente:è una certezza del panorama musicale italiano made in Puglia degli ultimi anni. A renderla famosa all’orecchio del grande pubblico un brano scanzonato che ha spopolato sui social,. Impossibile non riconoscerla: tenzion ca cosc’, tenzion’ ca brusc (attenzione che scotta, attenzione che brucia in dialetto barese), coinvolgente al punto da rimanere intrappolati nel beat del finger drumming una batteria suonata con le dita su uno strumento chiamato mpc. Ora la cantautrice barese arriva a, scelta da Carlo Conti, e promette scintille.Chi è, vita privata e carrieraNata a Bari il 4 maggio del 1989, la vita diè stata intrisa di suoni e musica fin da piccolissima. “Sarò la tua voce” aveva scritto la cantautrice quando, ad ottobre 2020, aveva dovuto dire addio alla madre, alla quale era legatissima.