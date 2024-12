Lanazione.it - Sant’Andrea d’Oro. I Bnkr44 si emozionano: "Questo è il premio più importante"

EMPOLI Per festeggiare i suoi trent’anni ilha celebrato i vincitori nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, davanti al numeroso e affezionato pubblico. Nel giorno del santo patrono si è svolta la cerimonia di consegna del più alto riconoscimento della città per mano del sindaco Alessio Mantellassi ai cinque scelti: il Centro Studi Musicali ‘Ferruccio Busoni’ in occasione del centenario dalla scomparsa dell’omonimo compositore empolese, il Teatro Shalom che festeggia i 50 anni dalla fondazione, la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro che compie 40 anni, il Cam - Centro Attività Musicali di Empoli, nel trentennale dalla formazione e i, il gruppo musicale di Villanuova che ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. Quindi sono stati chiamati i protagonisti.