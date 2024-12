Lanazione.it - Ricchezza enoturismo: "Aumentare i servizi puntando sull’alleanza imprese-istituzioni"

Un export che si aggira intorno ai 450 milioni di euro all’anno anche se all’orizzonte c’è il timore dei dazi Usa, una carrellata senza eguali di Docg e Doc (rispettivamente 5 e 14), un ventaglio ampio e diffuso in tutta la provincia di offerta agrituristica, con circa 1300 strutture sulle 5600 della Toscana, ai vertici assoluti nazionali con San Gimignano e Montalcino a guidare la classifica. Numeri che da soli sono le fondamenta per certificare la solida offerta economica garantita da un settore simbolo del nostro territorio, ma su cui si può ancora lavorare molto. Di prospettive, idee e spunti si è parlato ieri al convegno “L’impatto dell’sue territorio: la Toscana“, promosso da Federalberghi Confcommercio Siena e Fondazione Enoteca Italiana Siena. Quest’ultima, peraltro, prosegue nel suo intenso programma di iniziative e sviluppo di relazioni in attesa di poter ripartire con la propria attività: proprio domani domani, in Fortezza, è atteso il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, per un sopralluogo negli storici locali dove rinascerà il marchio Enoteca Italiana, completamente rinnovato dalla cordata guidata da Elena D’Aquanno.