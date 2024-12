Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, acceso l’albero ‘Alberto’: “Una luce contro le guerre”

, 1 dicembre 2024 – Piazza Prampolini gremita sul far della sera ieri per quello che ormai è diventato un rito delle festività reggiane: l’accensione del grande albero di Natale davanti al Comune. Preceduto dalle note gospel del coro ‘Al ritmo dello Spirito’ di Abbiategrasso, accompagnato dall’orchestra ’I musici di Parma’ e da un countdown lanciato dal sindaco Marco Massari e dall’assessore Stefania Bondavalli, la folla ha atteso che le decorazioni natalizie avvolgessero di. Questo il nome che quest’anno è stato dato al maestoso abete normandiano di 30 anni, che svetta in piazza, ed è proveniente da un vivaio di Como, in cui farà ritorno dopo la Befana. Pensionato lo storico albero Camillo, che da anni accompagnava i reggiani che transitavano in centro, quest’anno è stata scelta la prima lettera dell’alfabeto per battezzare il simbolo ’pagano’ del Natale.