Ilgiorno.it - Prevalle, un tesoro datato Paleolitico: gli archeologi scoprono 700 reperti tra manufatti in selce e resti

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Circa 700traindi pasto in solo due settimane di scavo. Un ““ di 70mila anni, è quello emerso dalla campagna di scavoco che si è appena conclusa al sitodel Monte Budellone di, in concessione ministeriale al Comune didal 17 ottobre 2024. “Lo scavo – spiega Paolo Burlon, assessore al Bilancio e all’ambiente, nonché responsabile della logistica dello scavoco del Monte Budellone di- riguarda un “abitato stagionale“ dei cacciatori-raccoglitori neanderthaliani, si pensa intorno ai 70.000 anni fa, anche se la certezza sulle datazioni si avranno solo quando verranno fatte analisi dettagliate”. Il sito è localizzato lunga la falesia meridionale del Monte Budellone, in una zona soggetta a forte erosione a causa degli agenti atmosferici.