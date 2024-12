Sport.quotidiano.net - Pontremolese Tiro... Mancini al Pietrasanta. Big match equilibrato deciso sul filo di lana

1 Pietarsanta 0 LUNIGIANA: Cacchioli 7, Franzoni 7,5, Miceli 7, Cucurnia 7 (79’ Aliboni 7), Filippi 7, Vannucci 7, D’Antongiovanni 7 (59’ Verona 7), Grasselli 7,5, Gazzoli 7,5 (79’7/5), Baudi 7,5, Vicari 7 (68’Di Santo 7). All.: Verdi.: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini (87’ Adami), Laucci, Aquilante, Szabo, Biagini, Bruzzi, Mattiello (42’ Falorni, Della Pina. All.: Della Bona. Arbitro: Simoncini di Pontedera 7. Marcatore: 90’. Note: angoli 6 a 4 per la. Ammoniti: Filippi e Cucurnia. Spettatori 400 circa. Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t. PONTREMOLI – La partita più elaborata del campionato, con due squadre impastate di zona e sorrette da sofisticati equilibri tattici, alimentate attraverso movimenti poco spontanei (Baudi a parte) e molto ragionati, è decisa da uno schema che è l’essenza del calcio: rimessa laterale di Grasselli per la “spizzata“ di capitan Filippi, palla al nuovo entrato Di Santo, il diciasettenne da un metro si vede respingere la palla da Citti, il migliore in campo assieme all’arbitro, ben appostato sull’ultimo palola spinge in rete e tanti saluti agli equilibri del bigdella tredicesima giornata.