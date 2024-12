Lanazione.it - Natale a Pisa, individuato il gestore. Eventi in piazza Vittorio e allo Scotto

di Mario Ferrari La seconda volta è quella buona. Dopo che è andato deserto il primo bando di gara, al secondo tentativo il Comune hail soggetto che gestirà la programmazione e l’organizzazione delle iniziative per il periodo natalizio in città. Si tratta di un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Confcommercio, Fm Allestimenti di Calcinaia e alla Vigna Group di Cascina che per quattro annualità (dal 2024 al 2027) si occuperanno dell’allestimento dei mercatini e di una serie di iniziative nel centro cittadino e in altre location appositamente individuate. Il valore complessivo del bando è di 380mila euro. Ma quali sono e dove si svolgeranno questi? Torneranno inEmanuele, dove è già allestita e accesa da qualche giorno la scenografia delle luci, i tradizionali banchetti e casette di legno che costituiranno il cuore del Villaggio Natalizio.