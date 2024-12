Lanazione.it - Markovski amaro: "Male a rimbalzo. Sconfitta nata lì"

Leggi su Lanazione.it

Zarenon ha dubbi su quale sia stata la causa della: i punti sui secondi tiri. "Abbiamo giocato bene – afferma il tecnico biancorosso a fine gara – e siamo stati in vantaggio per maggiore tempo rispetto ai nostri avversari, nel finale siamo calati fisicamente e la maggiore fisicità di Treviso ha fermato i nostri attacchi e noi a quel punto non avevamo la necessaria lucidità per controbattere. I tre punti di differenza però avremmo potuti trovarli da altre parti, magari prima di arrivare al finale punto a punto ,ma per farlo avremmo dovuto prendere maggiori rimbalzi per prenderci un vantaggio e invece non ci siamo riusciti. Se guardiamo loro hanno segnato 15 punti dai secondi tiri e noi solo 6". Una ststistica quella dei rimbalzi cheproprio non riesce a digerire e che continua ad evidenziare.