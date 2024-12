Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 1-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le meneghine consolidano la seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 18.0019:14 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:13 In classificaresta incon 25 punti, 5 lunghezze dietro Conegliano.è settima con 15 punti, pienamente in zona playoff.19:12 Prova solida delle milanesi, con la serba Kurtagic sugli scudi e le certezze Sylla ed Egonu. Altalenante stranamente Daalderop, preziosa al solito Danesi. Tra le bergamasche ingresso in campo spaziale di Bolzonetti.1-3 (20-25, 21-25, 25-22, 22-25). E con il muro di Kurtagic finisce un bel derby lombardo. Lelain classifica.