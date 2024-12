Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 21-21. Finale di terzo set punto a punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 18.0021-21 Non sbaglia Egonu, che mette a terra il contrattacco della parità a quota 21. Timeout immediato di Parisi.21-20 Diagonale vincente di Daalderop.21-19 Gran botta in lungolinea di Mlejinkova.20-19 Primo tempo perentorio di Danesi.20-18 Risponde presente Vittoria Piani.19-18 Diagonale fortissimo di Sylla.19-17 MUROOO PIANI! Timeout.18-17 Bolzonetti risolve uno scambio prolungato.17-17 Comodo attacco per Paola Egonu.17-16 Non passa il servizio di Daalderop.16-16 Sylla invece trasforma il contrattacco della parità a quota 16.16-15 La stessa Piani sparacchia via il contrattacco del possibile +3.16-14 Ottimo attacco di Vittoria Piani.15-14 Lungolinea vincente di Egonu.