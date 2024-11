Liga 2024 25 l’Atletico Madrid dilaga | 5-0 al Valladolid

Leggi su Sportface.it

travolge 5-0 ilnella quindicesima giornata di/2025 e sale a 32 punti, a -2 dal Barcellona capolista. Di gol in realtà i colchoneros ne segnano sette, ma due vengono annullati nel primo tempo. Poco male per la squadra di Simeone che sblocca il risultato al 26? con Lenglet. Il raddoppio arriva 35? con Alvarez, che precede di due minuti il tris siglato dall’altro argentino, De Paul. Al 52? Griezmann realizza la rete del poker. Non è finita qui: al 92? è Sorloth a mettere a referto il definitivo 5-0. Nel prossimo turnodovrà vedersela contro il Siviglia, mentre il– ultimo in classifica con 9 punti – farà visita al Las Palmas./25,: 5-0 alSportFace.