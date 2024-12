Sport.quotidiano.net - Lecce-Juventus 1-1, Rebic al 93' beffa i bianconeri

, 1 dicembre 2024 - Ilrallenta ulteriormente la corsa della. I salentini riprendono la Vecchia Signora sull'1-1. Dopo i pali di Thuram e Conceicao nel primo tempo, nella ripresa è Cambiaso a sbloccare il punteggio (decisiva la deviazione di Gaspar), ma i giallorossi ci credono fino in fondo e al 93'firma il definitivo pari. Madama scivola a -6 dalla capolista Napoli, mentre i pugliesi allungano la striscia positiva di risultati e salgono a quota 13 punti in classifica. Le scelte dei due allenatori(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.(4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta.