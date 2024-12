Ilgiorno.it - La laurea in Infermieristica. Nella facoltà dell’ospedale le iscrizioni sono raddoppiate

Leggi su Ilgiorno.it

Uno sforzo importante per valorizzare una delle eccellenze della città. A cavallo tra 2023 e 2024 l’Asst si è impegnata a favorire la conoscenza del corso diincon sede in ospedale a Vigevano, premiato con 28 immatricolazioni, il doppio rispetto al 2022. "Un risultato che conferma la scelta di aprire il più possibile al territorio – commenta Andrea Frignani, dg di Asst – che ha coinvolto noi, l’Unipv e il Comune". Tutto è partito nel febbraio 2023 con il potenziamento della sede e l’organizzazione di una serie di incontri con gli studenti delle superiori per informarli nel dettaglio su tutti gli aspetti del corso. Il progetto ha interessato 172 studenti. All’iscrizione del 2023 i nuovi immatricolatistati 14, il 94% dei quali dal Pavese e gli altri da Novara.