Indiana Jones e l'Antico cerchio, è disponibile il pre-load ed è enorme su Xbox

Microsoft e MachineGames hanno ufficialmente resoil pre-di, consentendo di conseguenza a tutti i fan di scaricare anticipatamente i 132 GB del gioco, in vista del lancio fissato per il 9 dicembre suSeries XS e PC (incluso nel Game Pass).Precisiamo immediatamente che il pre-per tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco o che lo scaricheranno tramite il Game Pass. Per scaricare i file del gioco è necessario accedere alla propria libreria digitale suo PC e cercare il nuovo titolo di MachineGames, per poi far partire il down.Ricordiamo inoltre che i giocatori che acquistano le edizioni speciali dipossono iniziare a giocare dal 6 dicembre, sfruttando l’accesso anticipato di tre giorni prima del lancio ufficiale.