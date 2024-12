Lanazione.it - in consiglio comunale

FOLIGNO Insi torna a parlare di eolico. La massima assise cittadina si riunirà il 3 dicembre e in quella sede quattro sono i punti all’ordine del giorno. Ad aprire il tutto saranno le comunicazioni del sindaco. Quindi una interrogazione della consiglieraMaria Frigeri (Patto x Foligno) in relazione alle barriere architettoniche presenti alla Biblioteca dei ragazzi. Il secondo punto è la mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia per chiedere il potenziamento e la valorizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno. Ultimo punto la mozione del Pd su ‘impianti eolici industriali e tutela del paesaggio, patrimonio culturale e naturale del nostro territorio’. Il Pd chiedeva di promuovere una moratoria temporanea sui nuovi progetti eolici industriali nelle aree di alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale, in attesa di una revisione dettagliata e partecipata della pianificazione energetica regionale e nazionale.