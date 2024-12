Ilrestodelcarlino.it - “Il Ridolfi non può morire”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 1 dicembre 2024 – Il neo eletto presidente di Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, è intervenuto all’assemblea generale di Cna Forlì Cesena che ieri si è svolta all’auditorium dell’ex chiesa di San Giacomo. Un’occasione, la prima dopo il giorno dell’elezione, per tornare in città e lanciare messaggi importanti al mondo economico. Ha parlato di alluvione e soprattutto di aeroporto. E ha incontrato anche il sindaco Gian Luca Zattini. Un abbraccio caloroso quello che è intercorso tra i due. Le calorose strette di mano e i sorrisi non sembravano di circostanza, anche se provenienti da due politici che ‘giocano’ su opposti fronti. Zattini e de Pascale erano seduti vicini in prima fila, prima di condividere anche il palco dopo l’introduzione del presidente provinciale Cna, Lorenzo Zanotti.