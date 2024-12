Iodonna.it - Il primo film da regista dell'attore Jack Huston è la storia di un pugile in cerca di riscatto. Interpretaton da Michael Pitt

Con Cypress Night – che non è l’etichetta di un profumo, ma il nome del figlio di– siamo alla quinta generazione. Il piccolo Cypress, 8 anni, ha fatto il proprio debutto ne Il giorno’incontro (dal 12 dicembre al cinema), proprio mentre anche il padre– che daha frequentato i set dei Coen (Ave, Cesare!) e di Al Pacino (Salomé) – debuttava nella regia. Al Pacino racconta ilincontro con Marlon Brando: «Mi dava una pacca, mi coccolava» X, che è il figlioo sceneggiatore eTony, ha per nonno John, l’autore di Giungla d’asfalto e The Dead.