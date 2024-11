Liberoquotidiano.it - Il Bologna travolge il Venezia 3 a 0: ora Di Francesco rischia l'esonero

Sorride ilnella notte del Dall'Ara. Nell'anticipo del sabato di Serie A, la squadra di Italiano vince 3-0 contro ile sale a 21 punti in classifica grazie alla doppietta di Ndoye e alla rete di Orsolini. Situazione sempre più nera per gli uomini di Di, ultimi con 8 punti. Le squadre si studiano in avvio e serve un calcio di rigore per sbloccare una partita molto tattica. Al 19', Ndoye semina Haps sulla destra e poi entra in area: l'esterno dei lagunari trattiene per la maglia e l'arbitro Massimi fischia il penalty. Sul dischetto va Ndoye, che spiazza Stankovic e fa 1-0. Ilchiude così avanti all'intervallo e torna in campo subito alla ricerca del raddoppio. La prima grande chance capita sul sinistro di Karlsson al 54': il numero 10 riceve in area e cerca il diagonale, ma Stankovic blocca senza problemi.