I mestieri in 50 scatti, dalle lavandaie in fila alla fabbrica hi-tech: "Ecco come eravamo"

Milano, 1 dicembre 2024 – Leall’opera davanti a una fontana negli anni ’50, nella Milano attraversata dal boom economico che stava portando gli elettrodomestici nelle case. Un calzolaio intento a riparare una scarpa nel suo laboratorio, una “donna con lattiera” immortalata nel 1961. Poi, per arrivare ai nostri giorni,immortaliil commercio di tessuti e la riparazione di biciclette. Il lavoro degli operai in fabbriche modernequella del Rancilio Group, dove si producono macchine per caffè professionali. Il confronto Il lavoro di ieri e quello di oggi messo a confronto, a Milano, in una mostra fotografica permanente ospitata dal centro per l’impiego di Milano, in via Strozzi 11. Settant’anni di lavoro in Lombardia raccontati in cinquanta immagini dagli studenti estudentesse di fotografia del centro di formazione professionale Bauer.