Gp del Qatar di F1 Verstappen trionfa davanti a Leclerc e alla Ferrari

Il 4 volte campione del mondo Maxvince il Gp del. L’olandese della Red Bull si imponeal monegasco dellaCharlese all’inglese della McLaren Oscar Piastri. Quarto posto per l’inglese della Mercedes George Russell che precede il francese dell’Alpine Pierre Gasly e all’altraquella dello spagnolo Carlos Sainz.Solo decimo l’inglese della McLaren Lando Norris penalizzato da 10? di stop and go, per non aver rispettato il regime di bandiera gi, quando era secondo. La scuderia di Maranello si porta a -21 (640 a 619) dMcLaren nella classifica mondiale dei costruttori con il titolo che si deciderà la prossima settimana ad Abu Dhabi.(Fonte Adnkronos)Foto ScuderiaHP/Facebookilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.