Fiorentina-Inter le formazioni ufficiali | Inzaghi con Bisseck dal 1?! Tornano i big

è la sfida che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito ledelle due squadreSCONTRO AL VERTICE –è certamente una delle sfide più attese della quattordicesima giornata di Serie A. Sia la squadra di Raffaele Palladino che quella di Simonesono appaiate al secondo posto in classifica a quota 28 punti. Entrambi gli allenatori vanno quindi alla ricerca di conferme per proseguire l’ottimo cammino finora fatto in Serie A. Di seguito le: le(4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltrán, 4 Bove; 20 Kean.A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 3 Biraghi, 5 Pongracic, 7 Sottil, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikoné, 22 Moreno, 24 Richardson, 28 Martinez Quarta, 33 Kayode, 65 Parisi, 99 Kouame.