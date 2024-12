Rompipallone.it - Fiorentina Inter, le condizioni di Bove dopo il malore: ecco come sta

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 19:27 di redazioneper Edoardodurante il corso della gara tra, importanti novità sulle sueEdoardo, calciatore della, per alcuni istanti e anche in questi minuti continua a far rimanere in apprensione i tifosi. Il calciatore durante il corso del primo tempo si è accasciato a terra per via di une la partita, successivamente, è stata subito sospesa a data da destinarsi.Al momento non c’è un ultima ora ed una certezza sulla sua salute, ma le notizie sono in continuo aggiornamento, sempre in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte del club, la, e la Lega Serie A., ci sono aggiornamenti, al momento e fortunatamente, è tornato a respirare autonomamente ed ha ripreso conoscenza,emerso dalle ultime indiscrezioni.