Iltempo.it - Fedez e Tony Effe, il dissing trasloca all'Ariston? Cosa scrivono sui social

Iltrasbarca sul palco dell'? I due rapper che hanno battagliato a colpi di canzoni all'ombra del gossip che tirava in ballo Chiara Ferragni e Taylor Mega sono tra i big annunciati al Tg1 da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Ma il direttore artistico esclude colpi proibiti tra i due. "Loro in un duo? No, sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta", afferma Conti dopo che i due rapper, infatti, nei mesi scorsi si sono resi protagonisti di uncha ha fatto molto discutere. I due suisono di poche parole: "Ci vediamo a Sanremo", scriveSanremo scrive l'ex Dark Polo Gang. POP, RAP E VETERANI - Per il resto, il cast di Sanremo - 30 i cantanti, più dei 24 previsti inizialmente - sembra in grado di accontentare un pubblico vasto e variegato com'è quello della kermesse sanremese.