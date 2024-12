Ilfattoquotidiano.it - Decollano i prezzi dei biglietti aerei in vista del Natale. Varie tratte interne già oltre i 600 euro a persona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Volano più le tariffe degli. Per idel periodo natalizio si annunciano, tanto per cambiare, salassi. Assoutenti segnala che suè già stata sfondata la soglia dei 600. Più nel dettaglio, chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe “economy” per volare in Italia durante le festività, partendo sabato 21 dicembre e tornando il 6 gennaio, ed è disposto ad imbarcarsi in qualsiasi orario (anche mattina presto o sera tardi), spende 623per andare da Genova a Catania e ritorno.I voli più costosi sono, in genere, proprio quelli diretti agli scali siciliani: negli stessi giorni servono almeno 445per volare da Trieste a Catania, 412da Firenze a Catania, 402da Bologna a Palermo. Se si parte da Milano occorrono almeno 421per andare a Crotone (sempre andata e ritorno), 395per Catania, con il biglietto che però in questo caso può arrivare a 889a seconda della compagnia, dello scalo e dell’orario di partenza, 363per Roma, 330 per Palermo.