Laverita.info - Cuciniamo insieme: nidi delle feste al salmone

Leggi su Laverita.info

Dicembre andiamo è tempo di cucinare! Perdonerà il vate Gabriele D’annunzio se osiamo parafrasare uno dei suoi versi più famosi, ma se vi è capitato di sentire le zampogne (magari ci fossero ancora!) o avete già fatto l’albero e andate cercando il muschio fresco per il presepe (è buona cosa allestirlo!) c’è profumo di aria di festa che piano piano cresce come col lievito madre. Così ci è venuta in mente una ricettina veloce veloce che però nelle cene di magro di questo periodo vi farà ben figurare.