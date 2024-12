Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo in Siria?

I ribelli jihadisti tornano dove furono cacciati e ne riprendono possesso. A poco è servita la resistenza dell’esercito nazionale del presidente Bashar al Assad, sostenuta anche dai bombardmenti russi, suoi alleati. Nella guerra in Medioriente si è accesa un’altra miccia, antica, le milizie guidate da Hay’at Tahrir Ash-Sham, ramono di al Auaida, sostenuti dalla Turchia – che infatti ha fatto sapere di essere compiaciuta dell’offensiva in corso – sono pariti da Idilb, nel nord del paese e hanno gia conquistato almeno, 70 villaggi in, tagliando la piu’ importante via di comunicazione del paese verso la capitale Damasco. Le forze governativene si sono ritirate dalla città di Aleppo in seguito all’offensiva dei ribelli che si oppongono al governo del presidente Bashar al-Assad.