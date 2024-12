Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e le sorelle di Gigi Buffon: “A casa siamo tutti sportivi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Maria Stella Masocco, la madre di, è stata un grande nome dell’ateltica, in particolare nel lancio del peso. Nel 1971 portò l’argento all’Italia nei Giochi del Mediterraneo. Il suo record italiano, ottenuto in Toscana, ha resistito fino alla fine degli Anni Ottanta. Anche il padre di, Adriano, è stato un campione di lancio del peso nella categoria juniores. E’ stato un insegnante di educazione fisica. Ha sempre seguito il figlio, fin dalle categorie giovanili. Ha sempre raccontato come fosse sicuro che il ragazzo, un giorno, sarebbe arrivato sul tetto del mondo. E in questi ultimi vent’anni di emozioni, di alti e bassi, ne ha vissuti. Dalla vittoria nel Mondiale 2006 alle finali di Champions con la Juventus.ha due, Veronica e Guendalina. Entrambestate pallavoliste.