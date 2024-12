Lanazione.it - Casa Brancazzi e via di collegamento: "L’iter è ancora tutto fermo"

Leggi su Lanazione.it

I residenti dichiedono un incontro con il sindaco Andreamenti "per avere informazioni e certezze per dare sicurezza e dignità ad un quartiere così maltrattato". Lo fanno attraverso una lettera, scritta dal presidente Monica Fois a cura dell’associazionenella frazione di Albinia, indirizzata al primo cittadino e, in copia, al prefetto di Grosseto Paola Berardino. Gli ultimi contatti tra il Comune e i residenti erano avvenuti il 19 settembre, quando i cittadini erano stati informati "dello stato delrelativo alla realizzazione della strada diinterno tra il quartiere die il centro abitato di Albinia". "La nostra associazione – spiegano – fin dalla sua nascita avvenuta un anno fa, ha raccolto l’attività di alcuni cittadini del quartiere che dal gennaio del 2022 si erano fatti portavoce dello stato di disagio a seguito della chiusura dello svincolo di ingresso dalla Statale 1 Aurelia.