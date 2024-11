Universalmovies.it - Bridget Jones: Un amore di ragazzo | Il poster del nuovo film

: Undiè ilatteso capitolo della saga cinematografica che ha reso celebre l’attrice due volte premio Oscar Renée Zellweger.Il, come d’altro canto lo era stato per i tre capitoli precedenti, prende spunto dal best seller mondiale “Il diario di” di Helen Fielding, e porta sul grande schermo le nuove difficoltà sentimentali di una donna che oramai è entrata nel cuore di milioni di lettori ed amanti di cinema leggero. In cabina di regia questa volta spazio per Michael Morris (Better Call Saul), con la stessa creatrice del romanzo “Helen Fielding” impegnata in cabina di sceneggiatura assieme a Abi Morgan e Dan Mazer.Il quarto capitolo del famoso franchise sarà distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures a partire dal 27 febbraio 2025, ma nell’attesa è tempo di apprezzare ilufficiale.