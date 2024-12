Ilgiorno.it - Armi “elettriche“ per i vigili. Il Comune compra due taser

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato votato il sì per dare in dotazione il. L’arma a impulsi elettrici sarà presto acquistata dal comando deiper garantire più sicurezza agli operatori di polizia locale e ai cittadini. Ilne acquisterà due, a bilancio sono stati stanziati 10mila euro. "Si sono verificati ben quattro episodi negli ultimi tempi che hanno avuto protagonisti individui con comportamenti aggressivi che con difficoltà siamo riusciti a fronteggiare - ha spiegato il comandante Claudio Delpero nella seduta del parlamentino locale -: emerge l’esigenza di dotare gli agenti di un ausilio in grado di reprimere la violenza. Ilquando usato immobilizza i muscoli articolari e consente la coercizione fisica da parte degli operatori". Il comandante della polizia locale di Meda ha voluto esprimere apprezzamenti e certezze per i suoi agenti.