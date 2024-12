Quotidiano.net - Alessandra Todde: "Basta parlare di Grillo,. M5s è più vivo che mai"

, 55 anni, ex manager, già viceministra e vicepresidente del M5s, oggi governatrice della Sardegna. Ha siglato con la premier Meloni un accordo per lo Sviluppo e la coesione della sua regione. Dalla foto sembrate in sintonia. "Abbiamo firmato un accordo storico per la Sardegna: oltre 3,3 miliardi per acqua, case, strade, sanità e scuole. Soldi che ci spettavano. È un piano di cui vado orgogliosa, a cui hanno lavorato tutti gli assessorati in questi mesi, incentrandolo attorno alle nostre priorità e ai temi che ci stanno più a cuore, tra tutti acqua, strade, sanità, edilizia popolare, scuola". Tutto rose e fiori, dunque. Ma, politicamente, M5s e FdI non sono distanti anni luce? "Bisogna saper distinguere i piani. Sul piano personale il mio rapporto con la premier è corretto, abbiamo discusso di tante cose al di là dell’attualità.