Tpi.it - A che ora inizia Vincenzo Malinconico 2, avvocato d’insuccesso: l’orario della messa in onda su Rai 1

Leggi su Tpi.it

A che ora2,insu Rai 1A che ora2, la secstagioneserie su Rai 1? Protagonista è Massimiliano Gallo. In tutto sono previste quattro puntate, inogni domenica dal 1 dicembre 2024 alle ore 21.30, subito dopo Affari tuoi. Ogni puntata avrà una durata di 2 ore circa (pause pubblicitarie incluse), finendo alle 23.30. Ecco la programmazione completa.Prima puntata: 1 dicembre 2024Secpuntata: 8 dicembre 2024Terza puntata: 15 dicembre 2024Quarta puntata: 22 dicembre 2024Streaming e diretta tvAbbiamo visto a che ora2,, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va inla domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.