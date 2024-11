Volley B1 donne | ore 2030 Fcredil a Vicenza | le prime della classe misurano forze sogni e ambizioni

Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: ore 20,30. Fcredil a Vicenza: le prime della classe misurano forze, sogni e ambizioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Altro scontro al vertice per la: battuta Cesena e messe le romagnole e il quarto posto a 4 punti, è tempo di spareggio, questa volta in trasferta. Laporta e compagne, questa sera alle 20,30, saranno di scena a, contro la Volksbank con cui condividono a quota 18 la vettaclassifica del campionato di B1 femminile di. Vincere significherebbe la conquistavetta solitaria e la fuga in chiave playoff, al quale accederanno letrea fine stagione, staccando un’altra diretta rivale. Un successo sarebbe un altro segnale di forza lanciato alla concorrenza: l’ennesimo da parte di una Bologna capace di vincere 7 delle 8 gare fin qui disputate, delle quali le ultime cinque consecutive. Tra le avversarie a cui prestare particolare attenzione, c’è la schiacciatrice Chiara Boninsegna, che proprio due anni fa fu protagonista con la magliaVtbpromozione dalla B1 all’A2.