Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 07 | 30

DEL 30 NOVEMBREORE 07.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA-FIUMICINOAL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICOLE ALTRE NOTIZIELA REGIONALE DI PASSO CORESE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONINELL’AMBITO DEI CANTIERI SULLE FERROVIEPROSEGUONO FINO A DOMENICA 1° DICEMBRE I LAVORI DEL PONTE IN LOCALITÀ MAGLIANA E GLI INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA ALLA STAZIONE TUSCOLANAPERTANTO, LA CIRCONE È SOSPESA TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTOE TRATIBURTINA E-OSTIENSESONO COINVOLTI I TRENI DELLE LINEE LEONARD EXPRESS E ED FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTOIN QUESTE TRATTE SONO ATTIVE CORSE CON BUSIN CHIUSURA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDALLA TARDA SERATA DI IERI E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICA DI BURRASCA SUI SETTORI COSTIERICON MARREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTESUI CRINALI APPENNINICI VENTI FINO A BURRASCADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral