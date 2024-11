Vaccini Covid la notizia fuorviante di uno studio e il collegamento con gli arresti cardiopolmonari

Leggi su Open.online

Ci segnalano le condivisioni su Threads di uno(copia Pdf qui), citato anche da alcune testate giornalistiche, che dovrebbe dimostrare untracontro la-19 e un eccesso di. Si tratta di un genere di contenuti molto apprezzato tra gli utenti No vax. Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:Secondo alcune narrazioni No vax un recentedimostrerebbe untra eccesso di.Almeno due co-autori su tre hanno comprovati bias contro i. Almeno un co-autore ha un potenziale conflitto di interesse in quanto promuove un protocollo detox contro le Spike dei.La casa editrice che finanzia la rivista che ha pubblicato loè elencata in due black list di presunte pubblicazioni predatorie.