Torino-Napoli, novità in attacco: Conte può sorprendere tutti

L’allenatore azzurro riflette sull’inserimento del brasiliano dal primo minuto. Dubbi tra Politano e Kvaratskhelia.Ilsi prepara alla trasferta die Antoniovaluta possibilidi formazione. Secondo quanto riportato dal TGR Campania, il tecnico starebbe riflettendo sull’inserimento di David Neres nell’undici titolare per la sfida in Piemonte.L’emittente regionale ha fatto il punto sulle possibili scelte dell’allenatore azzurro: “David Neres rappresenta l’unica potenzialenell’intelaiatura ormai collaudata della squadra. Il brasiliano potrebbe trovare spazio sia a destra, facendo rifiatare Politano, sia a sinistra, dove Kvaratskhelia ha mostrato segni di appannamento nelle ultime uscite”.Tuttavia, la volontà di mantenere il primato in classifica potrebbe far slittare il turnover.