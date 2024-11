Thesocialpost.it - Terribile incidente, auto investe mamma con il figlio di due anni

Un tranquillo sabato mattina si è trasformato in un incubo per una madre e il suo bambino di soli duee mezzo, coinvolti in unstradale nel cuore di San Giov. Mentre attraversavano via Vittorio Veneto, una Renault grigia li ha investiti, facendoli finire rovinosamente a terra. Il passeggino della madre, che spingeva il piccolo, è stato agganciato al cofano dell’, creando una scena di grande spavento.Leggi anche: Esce e accoltella un operatore ecologico: arrestato un 31enneLe condizioniFortunatamente, l’non ha avuto esiti fatali. La madre, una donna di 40, è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ambulanza al pronto soccorso con sospetti traumi derivanti dalla caduta. Sebbene le sue condizioni non siano critiche e la donna sia sempre rimasta cosciente, è possibile che necessiti di alcuni giorni di cure.